Крик о помощи: многодетной маме необходимо жилье, иначе у нее отберут детей (41)
В благотворительной группе социальной сети Facebook "Поможем друг другу" (Palīdzēsim viens otram) опубликован призыв помочь матери троих детей, которой срочно необходимо жилье.
"Очень оперативно ищем в Риге квартирку для мамочки троих детей. До 12 октября надо освободить квартиру, в которой семья проживает сейчас. Если мама будет выселена на улицу, то дети будут переданы под опеку государства. Чтобы этого не допустить, срочно ищем квартиру за умеренную плату в Риге", - написал представитель группы Эдийс.
Напомним, ранее группа "Поможем друг другу" оказала поддержку 440 детям в подготовке к школе. Отзывчивые люди помогли ребятишкам, родители которых сами не в состоянии приобрести нужные для школы вещи - письменные принадлежности, пеналы, ранцы, одежду и др.
фото pexels.com-Free Download
А благотворительным организациям должно быть просто стыдно просить деньги у тех, кого уже обобрали налогами. Ведб что бы дать им 1 евро, нало государству заплатить 1,5. И, кстати, социальный налог для именно таких случаев туда входит.