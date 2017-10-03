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В благотворительной группе социальной сети Facebook "Поможем друг другу" (Palīdzēsim viens otram) опубликован призыв помочь матери троих детей, которой срочно необходимо жилье.

"Очень оперативно ищем в Риге квартирку для мамочки троих детей. До 12 октября надо освободить квартиру, в которой семья проживает сейчас. Если мама будет выселена на улицу, то дети будут переданы под опеку государства. Чтобы этого не допустить, срочно ищем квартиру за умеренную плату в Риге", - написал представитель группы Эдийс.

Напомним, ранее группа "Поможем друг другу" оказала поддержку 440 детям в подготовке к школе. Отзывчивые люди помогли ребятишкам, родители которых сами не в состоянии приобрести нужные для школы вещи - письменные принадлежности, пеналы, ранцы, одежду и др.

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