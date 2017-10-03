Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Крик о помощи: многодетной маме необходимо жилье, иначе у нее отберут детей (41)

фото

Общество | 3 октября 2017 года, 08:23

В благотворительной группе социальной сети Facebook "Поможем друг другу" (Palīdzēsim viens otram) опубликован призыв помочь матери троих детей, которой срочно необходимо жилье.

"Очень оперативно ищем в Риге квартирку для мамочки троих детей. До 12 октября надо освободить квартиру, в которой семья проживает сейчас. Если мама будет выселена на улицу, то дети будут переданы под опеку государства. Чтобы этого не допустить, срочно ищем квартиру за умеренную плату в Риге", - написал представитель группы Эдийс.

фото

Напомним, ранее группа "Поможем друг другу" оказала поддержку 440 детям в подготовке к школе. Отзывчивые люди помогли ребятишкам, родители которых сами не в состоянии приобрести нужные для школы вещи - письменные принадлежности, пеналы, ранцы, одежду и др.

фото pexels.com-Free Download

Источник: nra.lv
Комментарии 41
Aleksandrs Mikols4 часа назад
Пусть обращается к демографам. Им как раз выделили миллионы на освоение. Вот пусть себя и проявят.
1
Ответить
Smile3 часа назад
Очень оперативно ищем мне миллиончик. Можно даже до 14 октября.

А благотворительным организациям должно быть просто стыдно просить деньги у тех, кого уже обобрали налогами. Ведб что бы дать им 1 евро, нало государству заплатить 1,5. И, кстати, социальный налог для именно таких случаев туда входит.
5
Ответить
****4 часа назад
Латвия стала страной благотворительных организаций. В каждом магазине ящики для пожертвований, с соц сетях постоянно просят помощи, страшно становится, куда катимся? Или уже скатилсь и дерьмо заливает рот и уши? Радует только одно, находятся люди, даже при столь тяжелй жизни готовые помочь.
2
Ответить