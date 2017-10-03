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Погода по вторник будет промозглой, пасмурной и дождливой, немного теплее будет только в Курземе, также здесь может выглянуть солнце, прогнозируют синоптики.

В других регионах ожидаются затяжные дожди.

Синоптик Янис Траллис опубликовал прогноз погоды на своей странице в соцсети Twitter.

Valsts centrālajā un austrumu daļā šī daudzviet būs vēsākā diena kopš pavasara - max t. +7..+11°, Kurzemē līdz +15°. Vējš, ilgstošs lietus. — Jānis Trallis (@meteozinas) 3 октября 2017 г.

Скорость южного, юго-восточного ветра в порывах составит 9-14 метров в секунду, максимальная температура воздуха - +7..+11 градусов.

В Курземе воздух может прогреться до +15 градусов.

В Риге также идет дождь, который прекратится ближе к вечеру.

Температура воздуха в столице сегодня составит около +10 градусов.