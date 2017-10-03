Общество |

На прошлой неделе полиция раскрыла в окрестностях Риги крупный цех по производству нелегальных сигарет, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

По делу о нелегальном производстве табачных изделий пока задержаны три человека, но, по словам Кюзиса, скорее всего, будут и другие задержанные.

"Расследование пока еще в самом начале, но уже ясно, что мы пресекли деятельность крупного цеха сигарет", - сказал начальник Госполиции.

Напомним, в этом году пограничники задержали и изъяли 25 миллионов сигарет, в то время как за весь прошлый год это были 14 миллионов сигарет.

Минфин предлагает в 2018 году установить ставки акциза на алкогольные напитки, пиво и сигареты в размере, который был предусмотрен на 2019 год, а в 2019 году - в размере, который был предусмотрен на 2020 год.

Фото: pexels.com-Free Download