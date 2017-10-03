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Даже проверка Службы государственных доходов (СГД), которая проходила в ресторане Tokyo City, не остановила выплату зарплаты "в конвертах". Пока на верхнем этаже работали инспекторы налоговой службы, в подвале ресторана его работникам раздавали наличные, сообщает передача LTV "Запрещенный прием".

Перед проверкой кто-то нажал на тревожную кнопку, и все были вынуждены покинуть помещение. Однако сотрудники СГД помещение не покинули. Они поднялись в кабинет к "ответственной по зарплатам в конвертах", директору Даце Гаспажине-Корецкой. Во время проверки были обнаружены 8000 евро наличными, которые, по словам директора, являются деньгами для инкассации, а не для зарплаты "в конвертах".

Между тем кто-то из администрации ресторана обходил персонал и напоминал, что СГД они должны сказать, что работают восемь часов и зарплату "в конверте" не получают. Однако некоторые сотрудники ослушались приказа начальства и все рассказали.

Оказалось, что Служба госдоходов проводила рейды параллельно в нескольких филиалах сети ресторанов и в головном офисе на ул. Меркеля. И несмотря на то, что сотрудники СГД работали на одном этаже, в подвале полным ходом раздавали зарплату "в конвертах".

Впрочем, после рейда руководство ресторана сообщило, что будет перечислять деньги на банковский счет. Та часть, что раньше выдавалась "в конвертах", теперь будет считаться премией. Однако сверхурочные, за которые полагается двойная ставка, компания до сих пор не учитывает.

Как сообщалось, журналист передачи "Запрещенный прием" около пяти месяцев проработала в Tokyo City посудомойщицей, получая часть зарплаты "в конверте". Зарплату "в конвертах" сеть ресторанов выплачивает посудомойщикам, официантам, поварам и их помощникам.

Многие сотрудники Tokyo City рассказали, что работают в компании с первых дней - и с самого начала получают зарплату "в конверте". Хотя два года назад предприятие проверяла Служба госдоходов, про "конверты" никто не сказал - и все закончилось спокойно.

Рестораны Tokyo City принадлежат трем предприятиям - Resto Court, Restograd и Stollons, чья суммарная прибыль за последние два года составила примерно 1,3 млн евро. Владельцем всех этих предприятий считается российский гражданин Сергей Симарев, которому в Санкт-Петербурге принадлежит около 40 ресторанов Tokyo City.

Напомним, около двух лет назад в уклонении от уплаты налогов была уличена сеть ресторанов Gan bei. Предприятию пришлось уплатить в бюджет около 1 млн евро, а его руководящие работники получили условные наказания.

Источник: Rus.Delfi.lv

Фото: pexels.com-Free Download