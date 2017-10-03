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Творожные сырки Kārums, различные фрукты и овощи были самыми популярными товарами в магазине Maxima XXX в торговом центре Domina Shopping с момента его открытия.

Самыми популярными фруктами в этот период в магазине Maxima XXX в ТЦ Domina Shopping были арбузы, бананы, виноград, нектарины и узбекские дыни. В свою очередь из овощей в корзины покупок чаще всего попадали картофель, огурцы, паприка, цветная капуста и помидоры.

"Творожные сырки Kārums традиционно являются одним из ТОП товаров в наших магазинах, и этот магазин также не стал исключением. Однако в этом магазине мы заметили, что именно в середине дня резко увеличивается спрос на различные готовые блюда. Например, за первый месяц жители купили в этом магазине более 4,5 тонны различных готовых салатов", - говорит директор Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

"Поскольку этот магазин в торговом центре мы открыли во второй половине августа, то в первый месяц в этом магазине в число самых популярных товаров вошли также самые разные необходимые для школы вещи. Жители за это время приобрели более 9,7 тысячи авторучек, а самой популярной при выборе тетрадей оказалась тетрадь в клеточку Extra на 12 страниц", - продолжает Кактиня.

В целом в магазине Maxima XXX в ТЦ Domina Shopping жителям доступно более 60 тысяч различных продовольственных и промышленных товаров.

Уже сообщалось, что 17 августа был открыт магазин Maxima XXX в торговом центре Domina Shopping, в создание которого Maxima Latvija в целом инвестировала 1,2 млн. евро. Это первый магазин Maxima Latvija улучшенного дизайна в одном из крупнейших торговых центров Риги.

Общая площадь магазина Maxima XXX в торговом центре Domina Shopping составляет 3700 квадратных метров, и в нем работают 90 работников.