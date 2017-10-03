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На зарплаты госслужащим страна за год потратила 665 млн евро (13)

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Общество | 3 октября 2017 года, 12:40

За последний год суммы, выделяемые в госучреждениях Латвии на различные доплаты и денежные бонусы, значительно выросли. Если в 2014 году цифра составляла 57 миллионов евро, в 2015-м - 67 миллионов, а в 2016-м - уже 81 миллион евро. Такие данные приводит Госконтроль по результатам проведенной ревизии.

Ведомство называет столь стремительный рост аппетита чиновников "подозрительным".

Также Госконтроль отмечает, что в большинстве случаев доплаты госслужащим начисляли формально.

Премии, денежные призы и доплаты, которые связаны с результатами проделанной чиновниками работы в Министерстве обороны за год составили в среднем 815 евро, а в Министерстве земледелия - 1553 евро.

Сотрудники Минздрава за замещение своих коллег получали до 1736 евро, а работающие в Министерстве образования и науки получали "специальные доплаты" и вознаграждения за работу внеурочно на суммы до 3136 евро.

В целом на зарплаты госслужащим страна потратила 665 миллионов евро.

По итогам предыдущих ревизий Госконтроль уже предупреждал, что процесс начисления доплат по большей части в госучреждениях Латвии является формальным и не вызывает уверенности в том, что он основан на оценке вклада работника в достижение целей. Были даже случаи, когда доплаты начислялись за работу, идентичную выполнению основных служебных обязанностей.

Нередко доплаты работникам начислялись на том основании, что работник "качественно выполнил порученное задание", "ответственно относится к ресурсам", "проявляет интерес к работе", "выполняет работу в срок", "выполняет работу в соответствующем объеме", "обладает хорошими навыками работы с компьютером" и так далее.

Фото: Freeimages.com

Комментарии 13
Тина4 часа назад
Ну просто астрономическая сумма для латвийского бюджета, учитывая небольшое население нашей страны..... Ужас на фоне нищих пенсионных прибавок ...
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Махир Джалилов4 часа назад
Это значит , что смело надо сокращать бюрократию на половину , как минимум ! Потому и основная масса латвийских пенсионеров нищая , по европейским стандартам !
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Leonardo Gromov4 часа назад
А точнее кому и сколько и за что
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