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Предприятие Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs в прошлом году работало с убытками в размере 30 905 евро, а в этом году ему требуется помощь Рижской думы в размере 100 000 евро. Эта сумма необходима, чтобы поднять зарплаты работникам и провести реконструкцию карантинного блока, говорится в заявлении главы правления зоопарка Роланда Грейзиньша.

В письме Грейзиньш указывает, что Рижский зоопарк находится в ситуации, когда доступное финансирование покрывает лишь часть самых необходимых расходов - зарплат, счетов за энергоресурсы и покупку корма для животных. Если финансовая помощь не будет получена, то зоопарк не сможет сохранить нынешнюю коллекцию животных, а также лишится возможности поддерживать инфраструктуру парка в должном состоянии.

На данный момент Рижский зоопарк может обеспечить относительную стабильность потока посетителей, однако повысить посещаемость не может. При этом расходы на содержание зоопарка в нынешних экономических условиях постоянно растут. Имеющаяся карантинная зона уже давно признана не отвечающей ветеринарным требованиям, отмечает Грейзиньш.

Также руководитель зоопарка призывает власти понять, что погодные условия существенно влияют на посещаемость и доходы. Например, в октябре и ноябре прошлого года посетителей было на 50% меньше, чем обычно в этот период.

Источник: Rus.Delfi.lv

Фото: Twitter