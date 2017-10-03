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С точки зрения безопасности жители Латвии могут чувствовать себя "как за пазухой", но всегда нужно помнить о том, что ситуация может измениться в любой момент, заявил в передаче LNT "900 секунд" начальник Госполиции Интс Кюзис.

"Если смотреть в контексте того, что происходит в мире и в Европе, мы в известной степени живем как "за пазухой", приятно и безопасно. Это наша общая заслуга, но нужно всегда помнить и быть готовыми к тому, что ничего абсолютного нет", - сказал он.

В Латвии высок уровень физической безопасности, чего нельзя сказать о финансовой и экономической безопасности, добавил начальник Госполиции.

На вопрос о приоритетах полиции в 2018 году Кюзис ответил, что повышать зарплаты полицейских не планируется, но средства будут направлены на борьбу с киберпреступлениями и усиление антитеррористического подразделения Omega.

Полиция также намерена создать в одном из регионов спецбатальон или роту. Также планируется ввести такую модель уголовного расследования, когда между учреждениями существует единая система обмена информацией. Эти планы будут реализованы за счет перераспределения внутренних ресурсов полиции, отметил Кюзис.

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