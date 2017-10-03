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Большинство жителей Латвии (79%) прежде чем купить мясной продукт, знакомятся с его составом. Один из показателей, на которые покупатели чаще всего обращают внимание (66% опрошенных), это содержание в продукте E-веществ.

Жители Латвии интересуются и содержанием в продукте соли и жиров - соответственно 25% и 19% респондентов. Такие выводы можно сделать на основании исследования, проведенного "Компасом розничной торговли Maxima".

На содержание в продуктах насыщенных жирных кислот обращают внимание 15% покупателей, сахара - 4,3%. Некоторые (11%) интересуются и другими цифрами, указанными на этикетках. Надо заметить, что среди покупателей, обращающих внимание перед покупкой продукта на содержание соли в нем, женщин на 9% больше, чем мужчин.

Если сравнивать показатели по регионам, то надо сказать, что наибольшую бдительность проявляют жители Латгалии - 87%. По сравнению с остальными возрастными группами меньше озабочена составом продуктов молодежь (69% респондентов). Большинство респондентов (86%) наибольшее значение придает содержанию мяса в мясном изделии.

Как уже сообщалось, результаты анализа покупательских предпочтений и влияния на них макроэкономических показателей публикуются в обзоре "Компас розничной торговли Maxima", доступном здесь.

Исследование проведено в сотрудничестве с центром маркетинга и исследований общественного мнения SKDS в июле 2017 года. В ходе исследования было опрошено 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

"Компас розничной торговли Maxima" - это всеобъемлющий обзор отрасли розничной торговли, в котором эксперты Maxima Latvija дают свою оценку ситуации в сфере розничной торговли и анализируют тенденции развития этой сферы.

Обзор подготовлен на основании данных, предоставленных Maxima Latvija, при участии лучших экспертов центра маркетинга и исследований общественного мнения SKDS, а также с использованием данных Центрального статистического управления.

"Компас розничной торговли Maxima" состоит из трех частей. В первой части дается оценка влияния экономики Латвии на сферу розничной торговли. Вторая часть представляет собой анализ покупательских предпочтений жителей Латвии и влияния макроэкономических показателей на эти предпочтения. Третья часть посвящается актуальным вопросам отрасли. На этот раз они связаны с производством и продажей свежего мяса и мясных изделий в Латвии.