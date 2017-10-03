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Боксер Майрис Бриедис продолжит работать в правоохранительных органах, несмотря на статус чемпиона мира и миллионера, заявил в передаче "900 секунд" телеканала LNT начальник Госполиции Интс Кюзис.

"Полиция и спорт тесно связаны, ведь в полиции работают здоровые и спортивные люди, готовые применить физическую силу в случае необходимости, бегать и прыгать", - отметил он.

"С гордостью могу сказать, что Майрис Бриедис - сотрудник Госполиции. Честный и обязательный. Конечно, он берет неоплачиваемый отпуск, чтобы готовиться к боям на ринге, но свои обязанности он выполняет честно. Он не просто числится у нас", - подчеркнул Кюзис.

Напомним, в ночь на воскресенье 32-летний Бриедис защитил титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе, победив кубинца Майка Переса единогласным решением судей по итогам 12 раундов поединка в Риге. Победа принесла рижанину 600 тысяч долларов.

Следующий бой Бриедис проведет в начале следующего года. Его соперником станет чемпион мира по версии WBO Александр Усик из Украины. Город, в котором будет проходить поединок, назовут в конце октября. Рига в числе главных претендентов на проведение этого боя.

Бриедис не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 23 победы в 23 боях (18 - нокаутом).

Источник: Rus.Delfi.lv

Фото из Twitter