В Германии продаются "Путинские пельмени", которые изготавливают в Латвии, об этом в своем аккаунте на Twitter пишет пользователь по имени Вальтер.

"В Германии продаются пельмени Путина. Где произведены? Конечно в Латвии", - пишет Вальтер.

Произведенные в Латвии "Путинские пельмени" в ФРГ стоят 4 евро 39 центов.

В ответ на комментарии пользователей, что на территории ЕС часто встречается продукция, произведенная в Латвии, например, не так давно продавали сувениры с надписью "Владимир" Made in Latvia, Вальтер ответил следующее: "Ну ватники тоже же люди, мы гуманны и надо кормить. А если на них можно навариться, вообще приветствуется.