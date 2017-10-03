В Германии торгуют изготовленными в Латвии "Путинскими пельменями"
"В Германии продаются пельмени Путина. Где произведены? Конечно в Латвии", - пишет Вальтер.
Произведенные в Латвии "Путинские пельмени" в ФРГ стоят 4 евро 39 центов.
В ответ на комментарии пользователей, что на территории ЕС часто встречается продукция, произведенная в Латвии, например, не так давно продавали сувениры с надписью "Владимир" Made in Latvia, Вальтер ответил следующее: "Ну ватники тоже же люди, мы гуманны и надо кормить. А если на них можно навариться, вообще приветствуется.
Vācijā pārdod Putina pelmeņus. Kur ražoti? Protams, Latvijā pic.twitter.com/ay7oooEfqY— sretlaV (@valtersb) 2 октября 2017 г.