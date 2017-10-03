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14 октября Рижский зоопарк отметит 105-летие. По случаю праздника, 7 и 8 октября, в Риге и филиале "Цирули" пройдут традиционные Дни животных. Особо приглашают людей, которые своими именами или фамилиями делали мир животных еще более популярным.

Люди, чьи имена или фамилии являются "звериными", получат скидку в размере 50% на входной билет при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Если фамилия или имя являются "звериными" на другом языке, нужно предоставить копию из словаря с переводом (или распечатанный из доверенного онлайн-словаря).

Посетителей ждут разные интересные мероприятия – творческие мастерские, соревнования, интересные животные – например, пингвины, которые все еще находятся в зоопарке.