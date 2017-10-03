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Полисы обязательного страхования (ОСТА) владельцев автотранспорта в дальнейшем придется покупать даже в том случае, если машина не участвует в дорожном движении.

Соответствующие поправки к закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта сегодня одобрило правительство.

Как поясняет Министерство финансов, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта будут подлежать транспортные средства, используемые не только в дорожном движении, но и в любом месте, где возможна их езда.

Закон дополнен также нормой о том, что включенные в 3-ю часть 19-й статьи размеры страхового возмещения относятся только к случаям, рассматриваемым в бесспорном порядке. Не согласное с размером возмещения пострадавшее в ДТП третье лицо вправе обратиться к страховщику или в Латвийское бюро страховщиков транспортных средств с просьбой пересмотреть принятое решение о страховом возмещении. При необходимости можно будет обратиться также в суд.

В дальнейшем страховщик будет вправе подать регрессный иск к водителю транспортного средства, который управлял им без соответствующих прав на вождение.