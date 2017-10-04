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В среду на большей территории Латвии ожидается переменчивая погода, вероятны кратковременные осадки, в Курземе после обеда - ливень, прогнозируют синоптики.

Будет дуть юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 9-14 метров в секунду, в Курземе порывы - до 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха - от +11 до +14 градусов.

В Риге в среду ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +13..+14 градусов.

Фото: pexels.com-Free Download