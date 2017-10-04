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Латвийские фермеры выступают против покупки страховых полисов OCTA для транспортных средств, которые не участвуют в дорожном движении, заявил председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Эдгарс Трейбергс.

Трейбергс считает, что нельзя поддерживать одобренные правительством законодательные поправки, согласно которым покупка полисов OCTA станет обязательной для транспортных средств, не участвующих в дорожном движении. Это негативно повлияет на любое фермерское хозяйство, увеличит расходы и негативно отразится на себестоимости сельскохозяйственной продукции, пояснил Трейбергс.

"Мы определенно выступаем против приобретения OCTA, если транспортное средство не используется на дорогах", - отметил Трейбергс.

По его словам, это несправедливо, когда за допущенные другими ошибки на дорогах косвенно должны платить порядочные владельцы транспортных средств, которые не создают дорожно-транспортных происшествий.

Трейбергс допускает, что новые поправки разработаны под воздействием лобби страховых компаний, поскольку страховщики надеются увеличить свою прибыль.

Как уже писал Mixnews, после вступления в силу новых законодательных поправок страховые полисы OCTA придется приобретать для транспортных средств, которые не участвуют в дорожном движении, но используются в других местах, где транспортное средство имеет возможность ехать.

Соответствующие поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев сухопутных транспортных средств подготовило Министерство финансов. Поправки были одобрены Кабинетом министров, но их еще должен рассмотреть Сейм.

В Минфине подчеркивают, что согласно включенному в закон о дорожном движении определению дорожно-транспортное происшествие может произойти в любом месте, где возможно движение транспорта, если в ДТП участвует транспортное средство.

Источник: Ru.Delfi.lv

Фото: pexels.com-Free Download