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В мировом рейтинге благотворительности Латвия упала на 18 позиций до 131-го места, сообщает Charity Aid Foundation.

Эстония поднялась сразу на 27 строк и занимает 100-е место, Литва упала на 16 позиций и оказалась 137-й - худший результат среди стран Балтии.

Возглавляет рейтинг Мьянма, за ней расположились Индонезия, Кения, Новая Зеландия и США. Лучшая из европейских стран - Ирландия, она занимает восьмое место. Россия стала 124-й.

Страны оценивались по трем критериям - жертвование денег (92-е место Латвии), волонтерская работа (137-е место) и помощь чужим людям (131-е место).

Исполняющая обязанности общества Latvijas Pilsoniskā alianse Кристине Зонберга падение в индексе связывает с неуверенностью жителей в завтрашних доходах.

Если люди не чувствуют себя стабильно и уверенно и пребывают в замешательстве - какой еще налоговый режим придумают в правительстве - тогда и объемы благотворительности снижаются", - объясняет тенденцию Зонберга.

Что касается помощи посторонним людям, то Латвия традиционно находится на не самых лучших позициях.

"В повседневной жизни это означает, что когда видим незнакомца на улице которому, скажем, стало плохо - можем ли подойти и спросить нужна ли помощь? Нам это не очень присуще, как, например, другим народностям, говорит", - Диманте.

Руководитель фонда ziedot.lv Рута Диманта, в свою очередь, подчеркивает, что пожертвовав один евро, люди не станут беднее, но проделают хорошую работу.

Источник: Sputnik

Фото: pexels.com-Free Download