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Если платить чиновникам доплаты за повседневную работу, не достигается цель, поставленная в законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных органов, заявила в передаче LTV "Утренняя панорама" госконтролер Элита Круминя.

Как сообщалось, в отчете о выполнении государственного бюджета 2016 года Госконтроль обнаружил, что доплаты в государственных и муниципальных учреждениях составили 81 миллион евро и выплачивались в основном формально, а не с оценкой достижений чиновников. Например, в Минфине доплаты за личный вклад получили 94% работников.

Как сообщила Круминя, бюджет на вознаграждения в каждой отрасли формировался исторически в зависимости от возможностей привлечь для себя финансирование.

"Это означает, что в реальной жизни цель закона не достигается. Если мы хотим, чтобы закон работал не только на бумаге, но по существу, делать нужно иначе", - сказала госконтролер.

По ее словам, некоторые министерства платят работникам все возможные доплаты, какие только предусмотрены в законе, а другие министерства не платят, хотя работник работал так же.

"Не платится только потому, что у учреждения нет денег, и это неправильно", - сказала Круминя.

На вопрос, что делается, чтобы решить проблему, она ответила, что сформирована рабочая группа, которая занимается поправками к закону, и до конца года они должны быть поданы в Сейм.

Напомним, Элита Круминя заявила радио Baltkom, что премии должны выплачиваться только за весомый результат, а не за повседневную работу.