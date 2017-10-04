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Страховщики: ОСТА не надо покупать, если транспортное средство стоит в гараже (4)

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Общество | 4 октября 2017 года, 11:37

В Латвии и в дальнейшем не нужно будет приобретать полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСТА), если автомобиль не участвует в движении, сказал руководитель Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.

Принятые вчера правительством поправки предусматривают, что покупать полис нужно и в том случае, если транспортное средство не используется в движении, но стоит в таком месте, где движение возможно.

По словам Абашина, новость, вероятно, была неверно интерпретирована.

"Хотим уточнить, что новые поправки относятся не к мотоциклу, поставленному в гараж зимой, а к технике, которая используется для работы на закрытых территориях, во дворах, на полях, в лесах, например, сельхозтехника, прицепы и другие транспортные средства", - сказал Абашин.

Если семейный автомобиль на зиму ставится в гараж или во двор, то, как и раньше, покупать ОСТА не надо, уточнил он.

Фото: pexels.com-Free Download

Комментарии 4
Jevgenij Noak1 час назад
Мне газонокосилку страховать?
Но только летом.
Она на зиму в сарае заперта
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Бедный Алик.32 минуты назад
Твари страховые и так большая часть народа .уй без хлеба доедают,и эти тварюги ценами душат,и недобитоксы дорожным налогом,как я уважаю все страны гейропские где дорожный налог в наглую с народа не сосут.
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Но1 час назад
Если дверь в гараж открывается, то надо - вдруг кто-нибудь въедет.
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