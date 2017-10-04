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С 1969 года Сигулдская канатная дорога длиной 1200 метров соединяет Сигулду с Кримулдой и перевозит пассажиров через древнюю долину Гауи за 7 минут. На высоте 43 м туристы могут насладиться видом на Турайдский замок, Кримулдскую усадьбу, Сигулдскую санно-бобслейную трассу и прекрасную природу с расстояния нескольких километров.

Пользователь социальной сети Facebook Раймонд поделился своим неприятным опытом в Сигулде, где его возмутили чрезвычайно высокие цены за 7 минут поездки. Мужчина был удивлен, что для семьи из 4 человек "воздушное" путешествие обошлось в 26 евро, к тому же тот факт, что билеты надо покупать уже с 3 лет.

Подписчики стали активно делиться информацией и комментировать пост. Некоторые указывали, что не видят проблем, мол у человека всегда есть выбор - "Не нравится не едь!". Другие же возмущались, что билеты надо покупать на детей с 3-летнего возраста и 13-летние подростки уже считаются взрослыми: "Это уже совсем бесстыдство!".

Ценовая политика сигулдской канатной дороги удивляет и тех людей, которые не считают себя малообеспеченными.

"Выбор у человека, конечно, есть! Не являюсь тем, кто считает копейки и не являюсь малоимущим! Но в этот раз больше думаю о других! Только и плати", - пишет один из пользователей.

А кто-то писал, что ничего удивительного в ценах нет, "мы ведь живем в стране олигархов".

Другие же поделились опытом поездки на вагончиках в соседней Литве.

"Типичный латышский вариант! В Друскининкае путь в два раза больший, чем в Сигулде, на канатной дороге с современными вагончиками обходится семье туда-обратно в 15 евро".

"Получается, что моей семье в Сигулде путь туда-обратно обошелся бы в 58 евро. Дороже, чем зимой отправится в круиз в Стокгольм", - написал один парень.

Сторожили говорят, что раньше поездка на вагончике стоила "копейки", однако с увеличением туристического потока цены взлетели до небес.

Стоит отметить, что для местных жителей, при наличии карты жителя Сигулды , эта поездка обходится существенно дешевле.

фото Latvia travel