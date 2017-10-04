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Рижское самоуправление частично профинансирует подключение недвижимой собственности к центральной системе водоснабжения и канализации. Такое решение одобрили депутаты Комитета по вопросам охраны окружающей среды и жилища Рижской думы. Об этом пишет Rus.delfi.lv.

Муниципальное предприятие Rīgas ūdens в период с 2012 по 2015 год реализовало проект "Развитие водного хозяйства в Риге, 4-я очередь", который финансировался из средств европейского Фонда сплочения. В результате жители Марупе (на административной территории Риги), Катлакалнса и Болдераи получили доступ к услугам общественного водного хозяйства. Но из-за административной нагрузки и расходов, связанных с выполнением требований нормативных актов, регулирующих строительную отрасль, число подключений остается небольшим.

"Поэтому мы решили сделать шаг навстречу жителям и помочь им подключиться к центральной системе водоснабжения и канализации. Финансирование планируем предоставлять из прибыли Rīgas ūdens тысячам жителей. Такой шаг однозначно улучшит благосостояние многих рижан, и я рад тому, что будет оказываться такая поддержка", - сказал председатель комитета Вячеслав Степаненко.

Поддержанные комитетом правила устанавливают размер муниципального финансирования, условия его получения и порядок выплаты.

Средства будут предоставляться физическим лицам - владельцам жилых домов, до границ участка которых или красной линии участка в ходе реализации проекта "Развитие водного хозяйства в Риге, 4-я очередь" сделаны ответвления центральной системы канализации или центральной системы водоснабжения и канализации. Недвижимость должна представлять собой сданный в эксплуатацию жилой дом, права собственности должны быть закреплены в земельной книге, также не должно быть долгов по налогу на недвижимую собственность и за полученные услуги Rīgas ūdens.

Муниципальное финансирование планируется предоставлять и тем физическим лицам, которые сделали подключение до вступления в силу обязательных правил или обнародования информации о возможностях получения финансирования Рижского самоуправления.

Правила предусматривают выделение финансирования на подключение, а также компенсацию расходов на работы по подключению в следующем размере: 50% от утвержденной сметы расходов на работы по подключению или компенсируемых расходов, но не более 1200 евро, и 60% от утвержденной сметы расходов на работы по подключению или суммы компенсируемых расходов по подключению, если подключение осуществляется к централизованной системе водоснабжения и канализации, но не более 1700 евро.

В свою очередь отдельным категориям населения — людям с 1-й или 2-й группой инвалидности, лицам, имеющим статус нуждающегося или малообеспеченного лица, политически репрессированным или лицам, на попечении которых находятся родственники первой и второй степени, приемные дети с 1-й группой инвалидности, задекларированные в недвижимой собственности, для которой запрашиваются средства у самоуправления, будет предоставляться 100% от утвержденной сметы расходов на работы по подключению или суммы компенсируемых расходов по подключению.

Чтобы получить финансирование, надо подать заявку и соответствующие документы о сметах строительных работ. Заявки оценит специальная комиссия.

Окончательное решение по обязательным правилам еще должна принять Рижская дума. Затем правила оценит Министерство охраны окружающей среды и регионального развития. Правила вступят в силу после публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Фото: Twitter