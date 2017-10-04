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Ситуация в Каталонии не перекликается с исторической ситуацией в Латвии, потому что образование независимого Латвийского государства и то, что происходит в Каталонии - это две разных ситуации, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Латвии Раймонд Вейонис.

То, что происходит в Каталонии, - внутренний вопрос Испании, который должен решаться в соответствии с испанскими законами и конституцией. В то же время Латвия выражает сожаление в связи с насилием против жителей Каталонии.

"Применять насилие, на мой взгляд, неправильно, это достойно сожаления. Важно возобновить диалог между Каталонией и Мадридом", - сказал президент.

Также он добавил, что страны ЕС будут следить за тем, как Испания решит эту проблему, являясь государством-членом ЕС.

Как заявил лидер Каталонии Карлес Пучдемон, после состоявшегося в воскресенье референдума регион провозгласит свою независимость от Испании в одностороннем порядке в течение ближайших дней.

Напомним, профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.