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Каждый третий или 34% жителей Латвии отдают предпочтение свинине местного происхождения, а 29% охотно приобретают куриное мясо местного происхождение. При выборе других видов мяса учитываемым фактором является государство происхождения мяса, сделан вывод в последнем исследовании "Компаса розничной торговли Maxima".

Хотя население больше всего употребляет в пищу куриное мясо, одной из главных причин употребления которого является его низкая цена и простота приготовления, то при выборе свинины происхождение мяса имеет большое значение. Каждый четвертый житель выбирает приобретение свежей свинины в специализированных магазинах. Выраженное преимущество в этих утверждениях наблюдается между респондентами старшего возраста, а также среди жителей Латгале.

Руководствуясь данными Maxima Latvija, более 90% покупателей в свои корзины покупок включают свежее мясо или мясные изделия. В 2017 году (а также в предшествующие годы) в магазинах Maxima Latvija страной происхождения почти 80% проданного свежего мяса является Латвия. Особо следует отметить свинину и баранину, латвийское происхождение которых близко к 90% и 100% от общих объемов продаж. Самый маленький удельный вес объема продажи имеет мясо кролика и индейка, что связано с недостаточным объемом произведенной продукции на местном рынке.

"В целом в течение года один покупатель свежего мяса в Maxima Latvija приобрел в среднем 17 кг свежего мяса. Покупатели свинины в течение года приобрели в среднем 8 кг на одного покупателя, соответственно покупатели мяса птицы - 7,9 кг; покупатели полуфабрикатов свежего мяса - 5,2 кг на одного покупателя", - рассказывает Maxima Latvija директор Департамента бизнес-аналитики Зане Кактыня.

По числу поставщиков в сети розничной торговли Maxima Latvija, в последние годы виден выраженный рост удельного веса предприятий Латвии именно в категории свежего мяса, что постепенно приближается к границе 90%.

В категории свежей свинины Maxima Latvija сотрудничает с такими местными поставщиками, как SIA Ulbroka, SIA Kurzemes gaļsaimnieks, к/х Kumelītes и SIA Rēzeknes gaļas kombināts. В свою очередь объем импортированной свинины в магазинах Maxima Latvija небольшой.

Как уже сообщалось, результаты анализа покупательских предпочтений публикуются в обзоре "Компас розничной торговли Maxima", доступном здесь.

Исследование проведено в сотрудничестве с центром маркетинга и исследований общественного мнения SKDS в июле 2017 года. В ходе исследования было опрошено 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

"Компас розничной торговли Maxima" - это всеобъемлющий обзор отрасли розничной торговли, в котором эксперты Maxima Latvija дают свою оценку ситуации в сфере розничной торговли и анализируют тенденции развития этой сферы.

Обзор подготовлен на основании данных, предоставленных Maxima Latvija, при участии лучших экспертов центра маркетинга и исследований общественного мнения SKDS, а также с использованием данных Центрального статистического управления.