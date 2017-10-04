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Правоохранительные органы вновь начали расследовать ситуацию с наручными часами, подаренными в свое время экс-президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге, сообщает портал pietiek.com.

Как сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука, запрошены материалы у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), ведется проверка. Она не пояснила, почему прокуратура решила проверить старые материалы, если в 2008 году KNAB уже прекратило уголовный процесс о действиях работников канцелярии президента, которые списали отдельные подарки, полученные Вике-Фрейбергой.

В 2008 году KNAB пришло к выводу, что списание двух наручных часов, преподнесенных экс-президенту, и исключение одной картины из основных средств канцелярии президента не было необоснованным.

При повторном осмотре эксперты констатировали у часов дефект, который позволил признать их негодными и списать.

В сентябре газета Diena писала о том, что, хотя эксклюзивные часы Rado с окончанием срока полномочий президента были признаны негодными и уничтожены, те же или аналогичные часы Вике-Фрейберга позже носила на официальных мероприятиях. Экс-президент по просьбе KNAB предъявила часы, и у них оказался другой регистрационный номер.