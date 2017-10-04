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Правительство за закрытыми дверьми договорилось перераспределить 231 тысячу евро на вознаграждения сотрудникам Министерства образования и науки (МОН), сообщается на портале Likumi.lv.

В сентябре Кабинет министров на закрытой части заседания поддержал предложение МОН перераспределить дотации на бесплатные обеды для учеников с 1-го по 4-ый класс на увеличение вознаграждений сотрудникам ведомства.

Министерство в интервью агентству Leta подчеркнуло, что в 2018 году и в последующие годы все ученики начальной школы будут получать бесплатные обеды в соответствии с правилами Кабинета министров. Как отметили в ведомстве, из-за демографических тенденций в статье расходов на бесплатные обеды наблюдается избыток средств.

"Реагируя на эти изменения, министерство предлагает перераспределить деньги, чтобы максимально эффективно достигать поставленных целей", - отметили в ведомстве.

Добавим, что уже почти десять лет государство оплачивает обеды из расчета 1,42 евро за порцию. С 2008 года размер финансирования не пересматривался.

Государство обеспечивает горячими обедами около 80 тысяч школьников, тратя на это ежегодно около 18 миллионов евро.