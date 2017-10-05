Общество |

Если еще несколько лет назад очень актуальной проблемой было употребление молодежью новых психотропных веществ, так называемых спайсов, в результате чего молодые люди регулярно попадали в больницы, то сейчас она уже не так актуальна. После активной борьбы со спайсами, случаев употребления смесей практически не фиксируется.

Однако, как отмечают Госполиция и медики, к сожалению, подростки стали чаще употреблять ряд других одурманивающих веществ, включая марихуану, пишет Diena.

Свое победное шествие в их рядах продолжают также алкоголь и сигареты. Медики считают самым эффективным решением проблемы разъяснительную работу.

Доступность вызывающих зависимость веществ и их влияние на молодежь остается большой проблемой, с этим согласна и Госполиция.

За первое полугодие полиция зарегистрировала 999 административных нарушений за курение, 28 - за приобретение, хранение или употребление наркотических или психотропных веществ, 547 - за нахождение в состоянии алкогольного опьянение и 137 - за повторное подобное нарушение.

Большое беспокойство наркологов сейчас вызывает популярность марихуаны среди молодежи.

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