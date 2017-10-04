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Тукумский приют для животных на своей странице в соцсети Facebook попросил откликнуться неравнодушных людей и помочь маленькой собачке прокормить своих щенят.

"На хуторе недалеко от границы Литвы живет очень пожилой человек, который борется не только за выживание, но и с целым ворохом проблем со здоровьем. А недавно возникла еще одна проблема – ощенилась маленькая собачка, живущая в хозяйстве. Нет такого, что в доме нечего есть, но этого корма не хватает для того, чтобы мамочка щенков смогла их полноценно выкормить молоком. 6-месячных щенят необходимо прикармливать, чтобы они стали сильными и здоровыми", - сказано в сообщении.

Тукумский приют привил собачек и призывает людей помочь прокормить их. "На этот раз гнева и ругательств не будет. Кроме того, полиция не поможет, потому что поблизости нет ни магазина, ни почты, а только сплошная пустота и страшное одиночество", - написали сотрудники приюта в соцсети.

Также защитники животных указали, что в конце недели вновь отправятся на хутор, чтобы привезди еду. Также ветеринары осмотрят животных, чтобы вакцинировать их и стерилизовать, чтобы собачек можно было передать в любящие руки.

Пользователи соцсети откликнулись на зав о помощи, стали тиражировать публикацию, а некоторые отметили, что и сам хозяин бедствует.

"Там ещё и человек, прямо скажем, бедствует! Надо депутатам репост сделать: не хотят помочь? Или на пенсию пожить?((( Собаку жалко тоже. Случись что с хозяином, а она ещё и на цепи!...(((", - пишет одна из пользовательниц.