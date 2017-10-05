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Латвийские пенсионеры - одни из наиболее активно работающих в Евросоюзе, пишет Nra.lv. В Латвии работают 16,1% мужчин старше 65 лет, 83,9% экономически неактивны. Это третий самый низкий показатель не работающих пенсионеров в Европе, ниже он только в Великобритании (83,2%) и Эстонии (74%), свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Пенсионный возраст в Латвии постепенно повышается, и согласно закону о пенсиях, в 2016 году возраст выхода на пенсию составлял 62 года и девять месяцев, а к 2025 году он будет постепенно увеличен до 65 лет. Фактический пенсионный возраст в 2016 году составлял 61,67 год у мужчин и 61,59 год у женщин, отмечает NRA.

Достижение пенсионного возраста - одна из главных причин прекращение трудовой деятельности. Согласно исследованию 2016 года, почти три четверти или 73,6% не работающих пенсионеров прекратили работать в связи с достижением пенсионного возраста. При этом многие продолжают работать и по достижении этого возраста, отмечает портал.

Напомним, ранее Latvijas Avīze написала о том, что большинство латвийских пенсионеров живут ниже уровня бедности.