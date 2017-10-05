Минблаг: меры по демографии снизят пособие 70 тысячам детей (6)

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Общество | 5 октября 2017 года, 11:52

Латвийское руководство, в попытках улучшить демографическую ситуацию в стране, принимает решения, которые лишат или уменьшат пособия для 70 тысяч детей. Об этом заявил министр благосостояния Янис Рейрс, пишет Latvijas Avīze.

В соответствии с действующим порядком, размер пособия зависит от возраста ребенка, однако Центр по делам демографии предлагает ввести другой порядок, схожий с тем, который используется в Литве и Эстонии, пишет издание. Так, пособие будет определять реальное количество детей, за которыми ухаживают в семье, рассказал руководитель центра, депутат Сейма от нацблока Имант Парадниекс.

Как отмечает Рейрс, с этим нововведением по крайней мере 70 тысячам детей будет снижено пособие. Министр добавил, что его ведомство предложит правительству свое решение данного вопроса.

"Я не могу даже допустить, что с 2019 года 70 тысячам детей будет снижено пособие. Для государства важен любой ребенок - и те семьи, где старший ребенок является младенцем, и семьи с совершеннолетними детьми", - указал Рейрс.

В свою очередь Парадниекс, поясняя инициативу Центра по делам демографии, отметил, что целью пособия должна быть помощь семье, когда она ей больше всего необходимо, например, в момент, когда ребенок идет в школу.

Напомним, ранее Рейрс заявил, что из-за нехватки денег Министерство благосостояния предложит скорректировать размер государственных семейных пособий за первого, второго и каждого последующего ребенка.

Комментарии 6
...1 час назад
зато на премии утыркам в сейме всегда деньги есть
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АЛ21 час назад
Как это "важен любой ребёнок"? Вы лучше подумайте как сделать так, что "ребёнки" постарше после школы не мечтали срыть из вашей латышской страны куда подальше!
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Eliza1 час назад
Минблаг: меры по демографии снизят пособие 70 тысячам детей . - а то как же, они лучше по своим карманам распихают "детские" деньги - "лишние" деньги от школьных обедов потратят на премии http://www.mixnews.lv/ru/society/news/228044_povyshaem-potencial-lishnie-dengi-ot-shkolnyx-obedov-potratyat-na-premii/ , ВЫРОДКИ.
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