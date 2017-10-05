Рената Литвинова и Земфира поженились (35)

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Общество | 5 октября 2017 года, 12:23

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова и российская рок-певица Земфира связали себя узами однополого брака, сообщает Rambler.ru. Церемония бракосочетания прошла в Швеции, где в 2009 году правительство приняло закон, разрешающий однополые браки.

По данным изданий, после церемонии Литвинова и Земфира отправились в свадебное путешествие - сначала они побывали в Стокгольме, а затем - в Таллине.

Впрочем, поклонники Земфиры и Ренаты Литвиновой с сомнением отнеслись к данной информации. Так, на пальцах обеих рук экстравагантной актрисы не наблюдается никакого, напоминающего обручальное, кольцо. Зато в изобилии перстней с крупными камнями. Впрочем, зная необычность характера Ренаты можно предположить, что они вообще отказались от этого атрибута.

Фото: Twitter

Комментарии 35
Ахмед1 час назад
Совет да любовь молодоженам. Детишек вам в браке побольше и чтоб они папу с мамой слушали!
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>><<1 час назад
Земфиру еще можно простить как нибудь- все же не красавица, но Рената явно заигралась в игру "не быть как вс"е.Не к чему было вообще обнародовать это важное событие, у большинства людей этот союз вызовет брезгливое пренебрежение к этим ненасытным теткам.
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Саша Савельева1 час назад
Мир сошёл с ума,зачем об этом трубить,от пиара звезд тошно!
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