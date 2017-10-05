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Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова и российская рок-певица Земфира связали себя узами однополого брака, сообщает Rambler.ru. Церемония бракосочетания прошла в Швеции, где в 2009 году правительство приняло закон, разрешающий однополые браки.

По данным изданий, после церемонии Литвинова и Земфира отправились в свадебное путешествие - сначала они побывали в Стокгольме, а затем - в Таллине.

Впрочем, поклонники Земфиры и Ренаты Литвиновой с сомнением отнеслись к данной информации. Так, на пальцах обеих рук экстравагантной актрисы не наблюдается никакого, напоминающего обручальное, кольцо. Зато в изобилии перстней с крупными камнями. Впрочем, зная необычность характера Ренаты можно предположить, что они вообще отказались от этого атрибута.

Фото: Twitter