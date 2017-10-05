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На этой неделе в Регистре предприятий Латвии была зафиксирована смена собственников и правления известной косметической компании Stenders. Отныне 100-процентным новым собственником латвийского предприятия стала зарегистрированная на Каймановых островах компания CICC Ehealthcare Investment Fund. Об этом сообщает Rus.db.lv.

Ранее Stenders принадлежал частным лицам - Янису Берзиньшу, Зане Страве, Иеве Эглите и фонду BaltCap Latvia venture Capital Fund. 2-го октября также произошла смена должностных лиц предприятия. От должности освобождены члены совета Иева Эглите, Мартиньш Яунарайс и Зане Зиедоне, а также член правления Янис Берзиньш.

Вместо них в правление выбраны три гражданина Китая - Ся У, который стал председателем правления, а также Ган Ян и Ян Джао.

Латвийский сегмент Twitter эмоционально отреагировал на новость о том, что компания Stenders, возможно, была продана китайцам.

Продажа предприятия не обрадовала пользователя Йоланту Рубене.

"Какая плохая новость. Будет очередной дешевый вариант", - пишет она.

Пользователь Янис Новицкис пишет, что больше не будет использовать продукцию Stenders.

"Больше не буду покупать. Где китайцы - там овес", - пишет он.

Stenders produkciju vairāk nepērku. Kur Ķīnieši tur auzas. — Janis Novickis (@JanisNovickis1) 4 октября 2017 г.

Свое мнение высказывает продюсер новостной службы Латвийского телевидения Дагния Неймане.

"Знаете что, мыло мы и сами можем варить!", - пишет она.

Nu zin, ziepes vārīt mākam paši! Lai ķīnieši iet kā velns pār stenderi :))) https://t.co/GOV6dmtH7Q — Dagne (@DagnijaNeimane) 4 октября 2017 г.

Журналист Эвия Унама не рада изменениям в компании.

"Stenders теперь официально made in China. Жаль. Вот так наши и уходят, тихо и зажиточно", - пишет она.

Stenders tagad oficiāli ir made in china. Žēl. Tā tie mūsējie aiziet, klusi un turīgi... — Unama (@EvijaUnama) 4 октября 2017 г.

Свой комментарий оставил и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

"Надо радоваться, что зажиточно. И никуда они не уходят, деньги они будут тратить здесь, отправят детей в школы, будут платить за уроки музыки и футбол. В чем проблема?", - пишет он.

Jāpriecājas, ka turīgi. Un nav nekur aizgājuši, tērēs naudu tepat, sūtīs bērnus skolās, maksās par mūzikas un futbola stundām. Kur problēma? — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) 4 октября 2017 г.

Унама сомневается, что с изменениями сохранится качество продукции Stenders.

"В качестве будущей продукции", - пишет она.

Uzņēmuma produkcijas turpmākajā kvalitātē. — Unama (@EvijaUnama) 4 октября 2017 г.

Стендзениекс отмечает, что Китай производит множество качественных товаров.

"Почему? Айфон производят в Китае, Китай отправляет спутники в космос, а не Латвию (не считая одной коробки из-под обуви). Не надо ставить печать на всю страну", - пишет он.

Jo? iPhone ražots Ķīnā, Ķīna sūta satelītus kosmosā, nevis Latvija (neskaitot vienu zābaku kasti). Nevajag uzspiest zīmogu visai valstij. — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) 4 октября 2017 г.

Пользователь Янис Голдбергс отмечает, что производство в Латвии в целом сокращается.

"Проблема есть. Подарили иностранцам сначала лайму, потом бальзам, теперь Stenders", - пишет он.

Problēma ir. Dāvināju ārzemniekiem Laimas kumpetes, tad Balzāmu, tad Stendera ziepes. Nu jādomā, ko dāvināt, sakot, ka tas tiešām mūsu. — Jānis Goldbergs (@GoldbergsJ) 4 октября 2017 г.

Предприниматель Рейнис Цеплис ждал помощи от организации Tēvijas sargi.

"Куда смотрят Tēvijas sargi?", - пишет он.

Kur skatās tēvijas sargi? — Reinis Ceplis (@Reinisceplis) 4 октября 2017 г.

Как пояснил Янис Берзиньш, сделка с китайскими инвесторами, действительно произошла, и она будет полностью завершена в течение недели.

"Сделка позволит нам помочь в быстром развитии компании, а также в освоении глобальных рынков, своими силами сделать рывок довольно трудно", - сказал он.

Компания Stenders основана в 2001 году, предприятие изначально занималось производством косметической продукции, шариков для ванн, мыла и прочего.

Фото из Flickr