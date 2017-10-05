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В день рождения российского президента Владимира Путина вашингтонский ресторан Ledo Pizza предложит посетителям пиццу "в русском стиле". Об этом в четверг, 5 октября, сообщает ТАСС.

Пицца Hot Like Putin ("Острый как Путин") будет стоить 22,5 доллара. В ее составе - говядина, лук, специи и маринованные огурцы.

"Это первая наша пицца, в которой есть маринованные огурцы", - отметил менеджер Ledo Pizza Тарик Диаб.

Заведение расположено недалеко от российского посольства, здесь часто бывают его сотрудники. Диаб утверждает, что узнал рецепт пиццы во время торжественного мероприятия, устроенного в пиццерии русскоязычной общиной Вашингтона.

Пиццу Hot Like Putin будут подавать посетителям с субботы, 7 октября, когда российский президент празднует день рождения. Акция продлится до понедельника, 9 октября. Во второй понедельник октября в США празднуют день Колумба, поэтому он также будет выходным.

Источник: Lenta.ru