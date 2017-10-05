Общество |

Компания Maxima Latvija внедрила кассы самообслуживания уже в десятом магазине малого формата или Maxima X. С сегодняшнего дня кассы самообслуживания доступны в магазине Maxima X в Риге, на ул.Мелнсила, 22, в создание которых предприятие инвестировало 54 тысячи евро. В целом в сети Maxima Latvija кассы самообслуживания доступны уже в 27 магазинах.

До сих пор в магазине в Риге, на ул.Мелнсила, 22 было установлено 5 касс, в которых клиентов обслуживали кассиры. Теперь для удобства клиентов доступно 7 касс – четыре кассы самообслуживания и три обычные кассы, в которых жителей обслуживают кассиры.

“Нередко сталкиваемся с ситуацией, когда в магазинах образуются очереди к кассам, поэтому в нынешнем году целенаправленно расширяем сеть касс самообслуживания не только в самых больших магазинах, но и в магазинах меньшего формата. Таким образом мы расширили для жителей возможность быстрее и удобнее рассчитываться за свои покупки. Поскольку значительная часть жителей предпочитает рассчитываться за покупки наличными деньгами, то в двух из касс самообслуживания в этом магазине за покупки можно заплатить как наличными деньгами, так и платежными картами, а в еще двух – только с помощью платежных карт”, – говорит операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

Внедрение касс самообслуживания является одним из шагов, направленных на снижение нагрузки на наших работников, а также на сокращение очереди к кассам. В среднем за день один кассир обслуживает примерно 400-600 клиентов. Между тем в течение одного дня во всех магазинах Maxima Latvija совершают покупки примерно 300 тысяч жителей.

Сейчас кассами самообслуживания пользуются примерно 27% жителей в тех магазинах Maxima Latvija, где они доступны.

Во всех кассах самообслуживания можно осуществлять накопления на карте Paldies, а также рассчитываться накопленными на карте “Paldies” деньгами. Кроме того, во всех кассах самообслуживания можно рассчитываться с помощью подарочных карт Maxima Latvija, а также использовать Карту предприятий.

В нынешнем году предприятие Maxima Latvija в расширение сети касс самообслуживания уже инвестировало более 781 тысячи евро, а в прошлом году – немногим более 500 тысяч евро.