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Родители остались в недоумении после того, как увидели обед старшеклассника в 11-ой средней школе Даугавпилса. Информация об этом была распространена в социальных сетях. Обсуждая фото, пользователи указывали на то, что продукты мало сочетаются между собой, а также сообщали о вероятном режиме экономии в школе, пишет портал gorod.lv.

Какой сбой произошел в данном случае, сказать сложно, это уточняется. Но за соблюдением качества следит и отвечает директор. Если фирма нарушает правила, то ее меняют, как это было и с «Ēdiens.lv». Если этого не делает директор, то данная обязанность переходит к думе. Возможна и проверка Продовольственно-ветеринарной службы по данному факту.

Директор 11-й основной школы Ина Мелдере указала, что в настоящее время питанием детей занимается фирма «Latgales Optima», недавно пришедшая на смену «Ēdiens.lv». По мнению директора, обед, который обсуждают родители, с точки зрения калорийности, полностью соответствует нормам.

«Это единичный случай. В меню были сосиски, однако по вине поставщиков их не хватило нескольким классам. Сосиски заменили на колбасу, разрешенную для питания детей. Дети все съели – в тот день даже не было отходов. К нам приходят обедать и взрослые – из учреждений, расположенных по-соседству. А всех интересующихся мам приглашаем в школу – можно посмотреть, чем кормят ребят», – пояснила И. Мелдере.