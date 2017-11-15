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По подсчетам Минобразования, многим учителям школ нацменьшинств придется повышать знания латышского языка, пишет Latvijas Avīze.

Как отметили в ведомстве, около 8000 учителей нуждаются в переквалификации, однако не всем надо будет изучать именно госязык, некоторым нужно будет освоить новое содержание программы образования.

На обучение преподавателей и их обеспечение учебными и методическими материалами будут выделены средства из фондов ЕС общей суммой около 3,3 млн. евро.

Реформа образования предусматривает, что общеобразовательные централизованные экзамены будут проводиться только на латышском языке с 2017/2018 учебного года, экзамены 9 класса - с 2019/2020 учебного года. С 2021/2022 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться исключительно на госязыке. Исключениями являются только языки, литература и предметы связанные с культурой и историей нацменьшинств.

Напомним, завтра в Риге состоится протестное шествие, посвященное сохранению в средних школах Латвии билингвального образования.

Фото: flickr.com