Тысячам учителей придется ”подтянуть” свой латышский язык (12)

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Общество | 15 ноября 2017 года, 13:55

По подсчетам Минобразования, многим учителям школ нацменьшинств придется повышать знания латышского языка, пишет Latvijas Avīze.

Как отметили в ведомстве, около 8000 учителей нуждаются в переквалификации, однако не всем надо будет изучать именно госязык, некоторым нужно будет освоить новое содержание программы образования.

На обучение преподавателей и их обеспечение учебными и методическими материалами будут выделены средства из фондов ЕС общей суммой около 3,3 млн. евро.

Реформа образования предусматривает, что общеобразовательные централизованные экзамены будут проводиться только на латышском языке с 2017/2018 учебного года, экзамены 9 класса - с 2019/2020 учебного года. С 2021/2022 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться исключительно на госязыке. Исключениями являются только языки, литература и предметы связанные с культурой и историей нацменьшинств.

Напомним, завтра в Риге состоится протестное шествие, посвященное сохранению в средних школах Латвии билингвального образования.

Фото: flickr.com

Комментарии 12
я1 день назад
Тысячам латышей придётся в усиленном режиме выплачивать госдолг, когда русские начнут отсюда уезжать

И поделом
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М. Александрия Полунина1 день назад
И так учителей не хватает, ещё надо загнобить...вообще без них останетесь!
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Русский1 день назад
А последним 450000 максимум лабутэнам русский,как будущий язык Латвии.Ну нету больше здесь работяг латышей,последняя дивизия непригодных к работе лентяев уже подтянулась с окраин во все супермаркеты Риги.Вы же понимаете к чему вся эта ху...та от нациков о приеме на работу коренных,не знающих ни языков,не умеющих работать нытиков.Они не нужны ни русским,ни латышским бизнесменам,которые многие годы сотрудничают с Россией матушкой от которой не прикрыться дырявым забором.:)))
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