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Бывший президент Латвии Валдис Затлерс вместе с женой Лилитой отправился путешествовать по Австралии по случаю дня провозглашения независимости Латвии, сообщает портал Kasjauns.lv .

Визит бывшего главы государства продлится с 4 по 26 ноября.

Руководитель Отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале пояснила, что Затлерс в Австралию отправился за государственные деньги, которые ведомство выделило австралийским и новозеландским латышам на организацию торжеств по случаю 18 ноября.

Всего министерство присвоило Объединению латвийцев в Австралии и Новой Зеландии 2000 евро, из них 1782 евро пошли на перелет экс-президента. Билет для своей жены Затлерс оплатил сам. Около 10 000 евро на визит экс-президента выделили австралийские латыши.

Поскольку в Австралии этот день не является выходным, праздновать день независимости будут в течение месяца.

Также в газете "Австралийский латыш" сообщается, что Валдис Затлерс выступит в 8 австралийских "латышских" центрах — в Перте, Хобарте, Брисбене, Керне, Аделаиде, Сиднее, Мельбурне и Канберре.

Фото: flickr.com