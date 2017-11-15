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Актер Дмитрий Дюжев уточнил свои слова о россиянах, сказанные в эфире программы Латвийского телевидения "Без обид", следует из его интервью радиостанции «Говорит Москва».

Актер пояснил, что речь идет только об инциденте у стойки регистрации в аэропорту. По словам Дюжева, он был вынужден дважды отстоять очередь.

«Я им высказал все, что чувствовал на тот момент. Я сказал, что я ради вашей забавы, досуга рискую жизнью, выполняя трюки, снимаясь в кино», – заявил Дюжев.

Как отметил артист, конкретно после этого случая он дал конкретный комментарий, не называя авиакомпании и никого другого.

«Безусловно, это шла речь про этих людей, которые стояли в этой очереди. Я говорил, что вы, люди, которые не разбираетесь в жизненных приоритетах, что хорошо, что плохо, если для вас, (пассажиров) эконом-класса, стоящих в бизнес-очереди, для вас радость подойти к человеку, который уже отстоял полчаса эту очередь, попросить отойти обратно из побуждений нравственных, что вроде как «мы тоже здесь стояли, мы тоже люди». И я не спорил», – пояснил Дюжев.

Он также сказал, что есть зрители разного уровня интеллектуального, воспитания и образования, и в этом смысле отечественная публика очень сильно разграничивается.

Дюжев согласился с тем, что стоявших в очереди можно назвать неподготовленными зрителями.

«Да. Видимо, эти люди не знают, не смотрят. То есть это было в порыве пыла, конкретно обращаясь к этим 30 людям эконом-класса, которые стояли на стойке бизнес-класса», — заявил он.

Ранее Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают «лабуду и туфту».