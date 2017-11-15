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Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронили в Юрмале. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Тело артиста предали земле на кладбище Яундубулты рядом с его отцом, советским писателем и лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым. Отмечается, что такова была последняя воля Михаила Николаевича.

Михаила Задорнова похоронили в Юрмале рядом с его отцомhttps://t.co/Fjliue1dvg pic.twitter.com/sYy21c3t3Y — ТАСС (@tass_agency) 15 ноября 2017 г.

Отпевание Задорнова прошло в Риге в церкви Александра Невского. На него пришло несколько сотен человек.

О смерти артиста стало известно 10 ноября. Задорнову было 69 лет, перед кончиной он проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга, но в июне отказался от процедур, которые называл бесполезными.