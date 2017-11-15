Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале (21)
Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронили в Юрмале. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает РИА Новости.
Тело артиста предали земле на кладбище Яундубулты рядом с его отцом, советским писателем и лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым. Отмечается, что такова была последняя воля Михаила Николаевича.
Михаила Задорнова похоронили в Юрмале рядом с его отцомhttps://t.co/Fjliue1dvg pic.twitter.com/sYy21c3t3Y— ТАСС (@tass_agency) 15 ноября 2017 г.
ФОТОРЕПОРТАЖ. Михаила Задорнова похоронили в Юрмалеhttps://t.co/23eznkJQt4 pic.twitter.com/sftTQxFw7t— События дня (@GazetaRu) 15 ноября 2017 г.
Отпевание Задорнова прошло в Риге в церкви Александра Невского. На него пришло несколько сотен человек.
О смерти артиста стало известно 10 ноября. Задорнову было 69 лет, перед кончиной он проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга, но в июне отказался от процедур, которые называл бесполезными.