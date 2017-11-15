Михаила Задорнова похоронили рядом с отцом в Юрмале (21)

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Общество | 15 ноября 2017 года, 16:18

Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронили в Юрмале. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Тело артиста предали земле на кладбище Яундубулты рядом с его отцом, советским писателем и лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым. Отмечается, что такова была последняя воля Михаила Николаевича.

Отпевание Задорнова прошло в Риге в церкви Александра Невского. На него пришло несколько сотен человек.

О смерти артиста стало известно 10 ноября. Задорнову было 69 лет, перед кончиной он проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга, но в июне отказался от процедур, которые называл бесполезными.

Комментарии 21
Фрося Перепёлкина1 день назад
Его на небесах встретят все те, кого он потерял в земной жизни и теперь обрёл в духовном мире. Нам будет не хватать его задора.
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Мнение1 день назад
Уж ни как не 400 человек. Я там был. Умножьте минимум на 4.Светлая память.
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Liana Svile-Sivuha1 день назад
Пусть земля ему будет пухом
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