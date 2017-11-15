В сети высмеяли призыв Домбравы прийти на факельное шествие (40)
Депутат Сейма от Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Домбрава опубликовал на своей странице в Facebook призыв поучаствовать в факельном шествии в честь Дня провозглашения Латвийской Республики 18-го ноября.
На фотографии парламентарий держит в руках белый лист, на котором изложен сам призыв. Между тем, пользователи сети превратили снимок Домбравы в мем, пишет Nra.lv.
Вместо текста депутата пользователи предложили свои варианты того, к чему призывает или о чем сообщает Домбрава. Свои публикации пользователи сопровождают хештэгом #DombravaTeic.
#DombravaTeic pic.twitter.com/0sWjcrnmYy— zemitise (@e_zemitis) 15 ноября 2017 г.
#DombravaTeic pic.twitter.com/8ByouvgoYv— īstais Koba Jass (@KobaJashi90) 15 ноября 2017 г.
#DombravaTeic pic.twitter.com/mD6jjJrTNq— Savichevs (@Savichevs) 15 ноября 2017 г.
#DombravaTeic pic.twitter.com/Wg77IZtKS1— Andris Betmens (@LuckImUrFather) 15 ноября 2017 г.
Pilnīgi nejauši atradām internetā šādu te bildi #DombravaTeic pic.twitter.com/9K52AD2ccA— Cehs.lv (@cehslv) 15 ноября 2017 г.
#DombravaTeic pic.twitter.com/0h2MCLFHYS— Martins Danevics (@DerTwitler) 15 ноября 2017 г.
Напомним, ранее Нацобъединение обратилось к президенту Латвии с просьбой разрешить завершить традиционное факельное шествие 18 ноября у памятника Свободы, где затем президент обращается к собравшимся с поздравительной речью.