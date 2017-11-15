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Депутат Сейма от Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Домбрава опубликовал на своей странице в Facebook призыв поучаствовать в факельном шествии в честь Дня провозглашения Латвийской Республики 18-го ноября.

На фотографии парламентарий держит в руках белый лист, на котором изложен сам призыв. Между тем, пользователи сети превратили снимок Домбравы в мем, пишет Nra.lv.

Вместо текста депутата пользователи предложили свои варианты того, к чему призывает или о чем сообщает Домбрава. Свои публикации пользователи сопровождают хештэгом #DombravaTeic.

Напомним, ранее Нацобъединение обратилось к президенту Латвии с просьбой разрешить завершить традиционное факельное шествие 18 ноября у памятника Свободы, где затем президент обращается к собравшимся с поздравительной речью.