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Общество имеет право знать трагические страницы истории Латвии, заявил, комментируя вопрос о "мешках ЧК", президент Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

По его мнению, степень доступности документов будет зависеть от результатов работы комиссии по научному исследованию документов бывшего КГБ, и комиссии придется очень интенсивно работать, чтобы до 31 марта представить правительству развернутое обоснование того, насколько широко доступной должна быть эта информация.

"Общество имеет право знать темные страницы нашей истории, в том числе о тех, кто, возможно, сотрудничал с КГБ. В законе ясно говорится, что эта информация до конца будущего года должна быть доступна согласно решению правительства", - сказал глава государства.

Президент считает, что обществу нужно разъяснять, каким образом вербовались в советское время агенты КГБ, какие методы использовались, потому что молодое поколение ничего об этом не знает.

Кучинскис сказал, что цели, задачи и финансирование исследовательской комиссии ясны, и правительство ждет ее заключения.

Ранее комиссия обратилась к президенту Латвии с просьбой отменить специальный закон о "мешках ЧК" и передать информацию в открытый доступ. Закон был принят 23 года назад.