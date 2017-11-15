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В Латвии зафиксирована наименьшая продолжительность жизни среди 35 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствует доклад организации Health at a Glance 2017.

В целом изменение образа жизни и увеличение доходов населения привело к тому, что ожидаемая продолжительность жизни (показатель средней продолжительности предстоящей жизни) в странах, входящих в ОЭСР, увеличилась на 10 лет, пишет агентство France Presse.

Средняя продолжительность жизни во всей группе стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию и большинство стран Евросоюза, сейчас составляет 80,6 года. В 1970 году этот показатель составлял 70,6 лет.

Наибольшая продолжительность жизни зафиксирована в Японии и Швеции - 83,9 года, далее следуют Испания и Швейцария - 83 года. Наименьшая продолжительность жизни в Латвии - 74,6 года - и Мексике - 75 лет.

"Более здоровый образ жизни, более высокие доходы и улучшение уровня образования способствовали увеличению ожидаемой продолжительности жизни в последние десятилетия", - говорится в докладе. Другими факторами также стало улучшение уровня медицинского обслуживания, снижение уровня курения и более высокие расходы на здравоохранение.

Расходы на здравоохранение стали главным условием роста ожидаемой продолжительности жизни.

"Расходы на здравоохранение на душу населения росли примерно на 1,4% ежегодно с 2009 года по сравнению с ростом в 3,6% за шестилетний период до 2009 года", - говорится в докладе.

Источник: ИТАР-ТАСС

Фото из Flickr