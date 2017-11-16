18 ноября общественный транспорт в Риге будет бесплатным (2)
Общество | 16 ноября 2017 года, 07:33
В субботу, 18 ноября, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщили на предприятии Rīgas satiksme.
С 17 по 20 ноября в Риге будут введены также дополнительные рейсы на многих маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов.
20 ноября общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.
Платными автостоянками, обслуживаемыми Rīgas satiksme, 18 ноября можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а.
Спасииибо,какое счастье жить в такой благословенной стране,где такая офигенная любовь государства к народу...Бесплатный проезд...мы плачем от этой милости...
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