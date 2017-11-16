Просвещение против мракобесия! В Риге пройдет шествие в защиту билингвального образования (7)

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Общество | 16 ноября 2017 года, 08:46

16 ноября, в Риге состоится протестное шествие, посвященное сохранению в средних школах Латвии билингвального образования.

Акция протеста пройдет по маршруту от Министерства образования до Кабинета министров. Сбор и стартовый митинг - в 16.00 на старом месте - у Министерства образования.

В 16.15 - выход колонны через Бастионную горку к Посольству Франции, потом по бульвару Райня до посольства Германии, затем - по центральной аллее на Бривибас до Кабмина. С 16.45 до 17.25 – митинг напротив Кабинета министров.

Организаторы протеста именовали его "Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!" и призвали участников во время шествия освещать свой путь экранами своих смартфонов, электрическими фонарями и прочими современными световыми приборами.

Напомним, более 10 тысяч человек поставили свои подписи на портале общественных инициатив Manabalss.lv под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования.

Комментарии 7
I am1 день назад
Будут все, кто не считает себя быдлом.
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Ипать Цилей1 день назад
Душечка, все клиники Израиля ждут вас, чтобы избавить от мозговой девственности! Вы - наглядный пример того, о чем говорил Задорнов: "У нынешних мозг вроде и есть, но он пустой!".
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Зачем это?1 день назад
Циля, в Советской Латвии было образование как на русском, так и на латышском, как в средней школе, так и в высшей и за государственный счёт! Это, если вы этого ещё не знаете. и здесь речь идёт об Образовании а не о тех личностях, на которые вы пытаетесь повернуть внимание читателей. Тем более не о положении пенсионеров, которых вы явно ненавидите. Но это уж ваши, Провокаторские, проблемы... Вот в них и живите дальше - жизнь рано или поздно вас научит, если только уже не будет поздно.
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