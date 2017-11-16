Соцсети: каждый беженец обошелся Латвии в 800 тысяч?! Ну что сказать - круто! (12)

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Общество | 16 ноября 2017 года, 12:04

Осуществляемая Латвией программа приема беженцев не работает, более того, на нее тратятся огромные средства, причем впустую, вместо того, чтобы повышать благосостояние своего народа. Об этом пишут местные жители в социальной сети Twitter, комментируя недавно обобщенные денные, согласно которым на прием беженцев потрачены более 10 млн евро. При этом в стране на проживание остались только 13 лиц, ищущих убежища, остальные покинули Латвию в поисках лучшей жизни.

"На интеграцию мигрантов истрачены 10,5 миллиона. Госагентство занятости гордится, что из 363 лиц нашли работу 13. Значит на каждого иностранца потрачены по 807 тысяч. Щедро", - написал журналист Имантс Виксна.

Пользователи соцсети поддержали автора и указывают, что "если это не фейковая новость, то по этой программе плачет основательный аудит".

"Сумасшествие! Когда многим семьям не хватает денег на выживание и они вынуждены уезжать"!, - пишет еще одна пользовательница.

Согласно обнародованной информации, в Латвии сейчас официально работают только 13 лиц, получивших статус беженца. Всего за два года ГАЗ помогло устроиться на работу 21 человеку.

Как рассказал госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов в программу приема беженцев вложено 10,5 млн евро, в том числе 7,1 млн евро из госбюджета и 3,3 млн евро из средств ЕС, причем ЕС возвращает средства только в том случае, если человек прибыл из стран ЕС или Турции. Львиная доля средств вложена в развитие центра приема беженцев в Муцениеки.

Комментарии 12
Дмитрий1 день назад
Прикиньте,на сколько наварились "наши" чиновники. А ведь беженцы не зря сбежали. Получили бы хоть что-нибудь,так бы и остались здесь,а так.....Между тем чиновники никогда не признаются,и по-прежнему будут искать и ждать новую тему для наживы.
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НАКИПЕЛО 23 часа назад
Вот представьте закон латвии . У тебя есть фирма , закон придумали под инвалидов, В Здании нет лифтов и подъемника на 2 этаж . Фирму не регистрируют так как в законе нужны лифты . Здание 50 летнее 2 этажное . На биржу встать не можешь , мало имущего статуса тебе не видать работу закрыли народ уволили . Как жить ?????? Уроды ТЕ КТО Страну и над людьми издеваются . Гореть им в Аду УРОДАМ . Прежде чем принимать Закон , думать головой надо а не жопой . ОНИ ВЫКУПИЛИ Новые Строения ,поликлинники и сдают офисы врачам , вот о чем они думали КАК ВСЕ ПОД СЕБЯ ПЕРЕВЕРНУТЬ . Архитектору плати , согласование бешенные деньги стоят вместе с разрешением а сам лифт 25000 тысяч . Чтоб у этих СУ.......... Мозги сгнили !!!!!! Простите накипело . А вы все сидите и соглашаетесь с этими УРОДАМИ !!!!!! А ОНИ ИМЕЮТ !!!!!!
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алекс1 день назад
Деньги вложены не только в потенциальных получателей убежища,а в наших будущих ,,беженцев,,,которым гордость не позволяет работать за границей и жить на пособия,поэтому они там покупают недвижимость,открывают счета и даже фирмы,возвращая средства тем государствам,которые выделяли деньги настоящим беженцам в виде налогов и покупки квартир и особняков,не забывая и про родную страну-домики тут чуток поскромнее)))
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