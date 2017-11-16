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Осуществляемая Латвией программа приема беженцев не работает, более того, на нее тратятся огромные средства, причем впустую, вместо того, чтобы повышать благосостояние своего народа. Об этом пишут местные жители в социальной сети Twitter, комментируя недавно обобщенные денные, согласно которым на прием беженцев потрачены более 10 млн евро. При этом в стране на проживание остались только 13 лиц, ищущих убежища, остальные покинули Латвию в поисках лучшей жизни.

"На интеграцию мигрантов истрачены 10,5 миллиона. Госагентство занятости гордится, что из 363 лиц нашли работу 13. Значит на каждого иностранца потрачены по 807 тысяч. Щедро", - написал журналист Имантс Виксна.

Migrantu integrācijai iztērēti 10,5 miljoni. NVA lepojas, ka no 363 personām 13 atradušas darbu. Tātad par katru ārzemnieku iztērēti 807 tūkstoši. Dāsni gan — Imants Vīksne (@imisIV) 14 ноября 2017 г.

Пользователи соцсети поддержали автора и указывают, что "если это не фейковая новость, то по этой программе плачет основательный аудит".

"Сумасшествие! Когда многим семьям не хватает денег на выживание и они вынуждены уезжать"!, - пишет еще одна пользовательница.

Ja šis nav fake news, tad pēc šīs programmas raud pamatīgs audits. — 5eris (@Sipolklopsis) 14 ноября 2017 г.

Vājprātīgi!Kad daudzām ģimenēm trūkst naudas izdzīvošanai un viņi spiesti aizbraukt! — Ilze Krukovska (@IKrukovska) 14 ноября 2017 г.

Согласно обнародованной информации, в Латвии сейчас официально работают только 13 лиц, получивших статус беженца. Всего за два года ГАЗ помогло устроиться на работу 21 человеку.

Как рассказал госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов в программу приема беженцев вложено 10,5 млн евро, в том числе 7,1 млн евро из госбюджета и 3,3 млн евро из средств ЕС, причем ЕС возвращает средства только в том случае, если человек прибыл из стран ЕС или Турции. Львиная доля средств вложена в развитие центра приема беженцев в Муцениеки.