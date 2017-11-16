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В целом система социальной поддержки в Латвии несправедлива, и в какой-то степени жители Латвии сами в этом виноваты, так как каждые четыре года они выбирают одних и тех же политиков, надеясь, что что-то изменится, сказала в интервью программе "DELFI TV с Янисом Домбурсом" глава благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

"Мы решили, что раз в четыре года сходим на муниципальные и парламентские выборы и проголосуем за одних и тех же. Люди сами решили принять такую систему, так как в противном случае надо идти на пикеты и акции протеста, однако таких акций мы наблюдаем очень мало", - говорит Диманта.

По словам главы благотворительного фонда, часто жители ее просят подсказать политикам, как и что нужно делать, чтобы улучшить благосостояние народа.

"По меньшей мере один раз в неделю кто-то звонит и говорит, госпожа Диманта, подскажите политикам это, это и еще вот это. А я говорю, уважаемый, вы тоже можете сказать, у вас тоже есть голос", - считает Диманта.

По словам Диманты, судя по тому, какие нормы и законы принимают политики, можно сделать вывод, что они не ведают, как живут в основной массе жители Латвии.

"Эти бедные депутаты не знают, как люди живут. Они не могут знать людей из Болдераи, которые там работают за 400 евро. Вот я думаю, если у нас устанавливают минимальную зарплату в 380 евро, можно ли на эти деньги прожить? Ясно, что нет", - указала Диманта.

"Это ли не есть высокомерие. Ну не может депутат оторваться так далеко, чтобы не понимать. Он не знает, сколько стоит общественный транспорт. Это профессиональная халатность, если не знаешь, как живет твой народ", - считает глава благотворительного фонда, который помогает собрать средства больным, а также малообеспеченным людям.

Источник: delfi.lv