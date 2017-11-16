Общество |

Женщины, которые пользуются услугами порталов знакомств в Латвии, жалуются на то, что мужчины часто в ходе переписки присылают им фото своих детородных органов.

В недавно проведенном опросе вскрылись противоречивые данные по этому поводу - большинство женщин такие фотографии получают, в свою очередь респонденты мужчины в большинстве своем признают, что ничего такого не пересылают, пишет Kasjauns.lv.

63% опрошенных женщин указали, что в ходе переписки от мужчин получали интимные фото, тогда как 75% мужчин ответили, что никогда такого не делали.

По поводу мотивации мужчин, присылающих обнаженные фото, женщины думают, что это раскрывает мужские достоинства (27%), почти столько же (26%) считают это болезненной сексуальностью, в свою очередь 43% мужчин, которые признались в рассылке "голых фото", объяснили, что таким образом надеются привлечь внимание женщины.

По меньшей мере по одному вопросу и мужчины и женщины практически единогласны - 73% женщин и 63% мужчин уверены, что пересылать свои фото через интернет - это не нормально.

Представитель сайта знакомств Flirts.lv Каспарс Антес признает, что рассылка интимных фотографий очень распространена на такого рода порталах.

"Цензурирование таких фотографий является самой большой нагрузкой для администраторов сайтов знакомств. Впрочем зачастую становится ясно, что женщины сами провоцируют мужчин на пересылку таких фото. О чем свидетельствует рассылка фотографий с половыми органами? В большинстве случаев, с бедной и не насыщенной сексуальной жизнью, а также о невозможности отличить портал знакомств от порносайта", - считает Антесс.

Опрос был проведен в ноябре этого года. В нем приняло участие 1270 женщин и мужчин, которые зарегистрированы по меньшей мере на одном из сайтов знакомств в Латвии.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download