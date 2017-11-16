Общество |

Пока политики работают над тем, как улучшить демографическую ситуацию в стране, и вносят поправки в бюджет, чтобы улучшить финансовое положение семей с детьми и стимулировать рождаемость, латвийцы пытаются понять, как на деле будут решаться эти вопросы.

Одна из пользовательниц соцсети Twitter, рассчитала, что чем больше в семье детей, тем меньше выгоды эта семья получает.

"Поиграла с калькулятором зарплат. Чем больше иждивенцев, тем меньше получаешь. Нет, ну спасибо, конечно. Но как-то не клеится с поддержкой демографии...", - пишет Рудите Спаковска.

Paspēlējos ar algu kalkulatoru. Jo vairāk apgādājamo, jo mazāks ieguvums. Nē, nu paldies, protams. Bet kaut kā nelīmējas kopā ar demogrāfijas atbalstīšanu... — Rudīte Spakovska (@rudites) November 15, 2017

Другой пользователь на это указал, что, видимо, Министерство финансов за основу берет зарплату в 2000 евро.

"Минфин за основу расчетов берет работника с зарплатой в 2000 евро и 5 иждивенцами, когда налоги в два раза меньше", - написал Арвис Вилла.

Пользовательница указала, что когда в семье пятеро детей, то ей не жалко, но система несправедлива, так как, если, например, нет детей, то получается невыгодно.

"Если у человека пятеро иждивенцев - тогда не жалко. Я правильно понимаю, что из моих налогов содержат как школы, так и тюрьмы, хотя ни в том, ни в другом нет необходимости", - указала Рудите.

Напомним, согласно принятым правительством правилам, в дальнейшем будет применяться не минимальный месячный необлагаемый минимум, а прогнозируемый Службой государственных доходов (СГД) месячный необлагаемый минимум.

В настоящее время месячный необлагаемый минимум составляет 60 евро, а размер льготы на иждивенца - 175 евро в месяц. В 2018 году размер льгот на иждивенцев составит 200 евро в месяц, в 2019 году - 230 евро в месяц, в 2020 году - 250 евро в месяц.

В правилах правительства предусмотрено, что в дальнейшем будет применяться прогнозируемый СГД месячный необлагаемый минимум, который СГД будет рассчитывать исходя из своих данных.