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Во вторник, 14 ноября, жена известного в Латвии врача Арнольда Скирманиса выставила на своей странице в Facebook запись с новой информацией о состоянии его здоровья.

Арнольд по профессии травматолог и ортопед. По пути в Мадонскую больницу, где он работает, на него наехал тяжелый автомобиль. Несчастный случай произошел на Тинужском шоссе.

Жена Арнольда Агнесе рассказала, что ее муж до сих пор находится в реанимации и просит всех не переставать верить и молиться за его жизнь.

"Арнольд Скриманис до сих пор лежит в реанимации, до сих пор борется... Верим, что его ангел-хранитель защитил его во время аварии и теперь нам остается только молиться, что Арнольд выполнит свою работу и там наверху ему кто-нибудь поможет. Самое тяжелое задание для нас всех сейчас - это ждать и верить. И один ангелочек очень ждет его домой", - написала Агнесе.

Фото: pixabay.com