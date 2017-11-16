Сын министра юстиции совмещает школу с подиумом (6)
Сын министра юстиции Дзинтара Расначса Карлис Екаб Расначс учебу в школе объединяет с работой моделью, пишет журнал Kas Jauns.
По словам юноши, в эту сферу деятельности его привела подруга, которая тоже является моделью.
"Примерно год назад, моя подруга, которая по профессии модель, посоветовала мне тоже заняться такой деятельностью. Не только из-за стройной фигуры, но черты лица у меня и скулы как у модели", - рассказал Карлис.
Первый кастинг он проходил весной перед Рижской неделей моды.
"Никакого опыта у меня не было в этой сфере. Смотрел на то, что и как делают другие и прошел кастинг. Потом уже нас к показу готовила профессиональный хореограф, потому что оказалось, что на кадом модном показе шаги моделей могут отличаться", - признался молодой человек.
Карлис отметил, что пока не нашел свое агенство и в показах участвует как независимый модель. Также, он сказал, что о больших деньгах пока не может быть и речи.
"Если честно, в начале я сильно волновался. Однако потом все вдруг закрутилось и мне понравилось работать моделью. К сожалению, свое агенство я пока не нашел и участвую в показах независимо. Зарабатывать много не получается, хотя и хотелось бы. О больших суммах денег не может быть и речи. Были случаи, когда что-то платили, но чаще всего мне отдавали одежду", - заявил отпрыск политика.
Этой осенью, в рамках Рижской недели моды Карлис Екаб демонстрировал наряды дизайнера Ильи Буличева. На вопрос о том, посещает ли знаменитый отец его показы, юноша ответил отрицатель. В будущем Карлис планирует поступить на учебу в Нидерланды и продолжить карьеру модели.
Фото: instagram.com/jekabsrasnacs/