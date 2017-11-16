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Сын министра юстиции Дзинтара Расначса Карлис Екаб Расначс учебу в школе объединяет с работой моделью, пишет журнал Kas Jauns.

По словам юноши, в эту сферу деятельности его привела подруга, которая тоже является моделью.

"Примерно год назад, моя подруга, которая по профессии модель, посоветовала мне тоже заняться такой деятельностью. Не только из-за стройной фигуры, но черты лица у меня и скулы как у модели", - рассказал Карлис.

Первый кастинг он проходил весной перед Рижской неделей моды.

"Никакого опыта у меня не было в этой сфере. Смотрел на то, что и как делают другие и прошел кастинг. Потом уже нас к показу готовила профессиональный хореограф, потому что оказалось, что на кадом модном показе шаги моделей могут отличаться", - признался молодой человек.

Карлис отметил, что пока не нашел свое агенство и в показах участвует как независимый модель. Также, он сказал, что о больших деньгах пока не может быть и речи.

"Если честно, в начале я сильно волновался. Однако потом все вдруг закрутилось и мне понравилось работать моделью. К сожалению, свое агенство я пока не нашел и участвую в показах независимо. Зарабатывать много не получается, хотя и хотелось бы. О больших суммах денег не может быть и речи. Были случаи, когда что-то платили, но чаще всего мне отдавали одежду", - заявил отпрыск политика.

Этой осенью, в рамках Рижской недели моды Карлис Екаб демонстрировал наряды дизайнера Ильи Буличева. На вопрос о том, посещает ли знаменитый отец его показы, юноша ответил отрицатель. В будущем Карлис планирует поступить на учебу в Нидерланды и продолжить карьеру модели.

Фото: instagram.com/jekabsrasnacs/