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На этой неделе в течение пары дней лиепайский пляж почти на всей протяженности был завален очень большим количеством мертвой рыбы, в основном бычками. О том, как рыба там оказалась, мнения расходятся, пишет rus.liepajniekiem.lv.

Во вторник днем тракторная техника коммунального управления выброшенную на берег рыбу вместе с водорослями сгребала в кучи, чтобы потом отправить на полигон отходов "Кивитес" Гробинской волости.

В течение нескольких дней с этим можно будет справиться, пообещал представитель коммунального управления Айгар Шталс. Мертвая рыба покрывала пляж, начиная от Южного мола почти по всей его протяженности. Такого количества выброшенной на берег рыбы А.Шталс в Лиепае еще не видел.

"Поскольку бычков очень много, то и вероятность их выбрасывания на берег в большом количестве велика. Было бы несколько сотен килограммов, тогда животные бы все съели, но теперь они это сделать не в состоянии, и человек выброшенную на берег рыбу замечает. В море у побережья Курземе этой рыбы очень много. Тысячи тонн. Ее количество в водах Латвии превышает объем вылова трески", – рассказал ихтиолог Эвалд Уртанс, который считает, что рыбаки в данном случае не виноваты.

Otro dienu #Liepājas pludmalē vācam jūras izskaloto piesārņojumu - lielu daudzumu beigtu zivju - jūras grunduļus jeb bullīšus. Tos sastumjam kaudzē, pēc tam iekraujam pašizgāzējā un vedam uz atkritumu izgāztuvi. Ir vairāki skaidrojumi, kāpēc zivis izmestas krastā. pic.twitter.com/pCGrNV0kbT — kpliepaja (@kpliepaja) 15 ноября 2017 г.

Но у Лиепайского регионального управления среды другое мнение – руководитель сектора контроля ресурсов Андрис Юнкурс сейчас вместе с коллегами работает над тем, чтобы установить суда, которые несколько дней назад находились где-то поблизости и могут быть виноваты в произошедшем. "Какое-то судно выбросило за борт последний улов, ничего не сортируя. Очевидно, это произошло вблизи Лиепайского порта, поэтому все сконцентрировалось на лиепайском пляже", – допускает Юнкурс.

Он говорит, что количество выброшенной рыбы весьма большое, это может быть от двух с половиной до трех тонн. Это может быть один подъем трала.

Руководитель сектора контроля ресурсов также отметил, что случившееся является "хозяйственно плохой практикой", но жители не должны беспокоиться по поводу того, что рыба, возможно, была отравлена. После того, как она будет убрана с пляжа, там не останется даже плохого запаха, не говоря уже о каком-то вреде, нанесенном среде. С точки зрения природы, это не трагедия", – подчеркнул он.

Вчера до "Курземес вардс" дошла также информация о том, что выброшенная на берег рыба в Лиепае на улицах продается ведрами, понадобилось даже вмешательство полиции самоуправления.

Правда, представитель полиции самоуправления Каспар Варпиньш уточнил – мужчина с ведром свежей рыбы у супермаркета на ул.О.Калпака был, и присутствующие также выразили подозрение, что эта рыба с пляжа, но продавец объяснил происхождение своего "улова".

Мужчина утверждал, что на предприятии, на котором он работает, ему таким образом "натурой" выдают зарплату, которую он сам должен превратить в деньги.

Источник: rus.liepajniekiem.lv