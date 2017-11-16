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Согласно новым данным Управления центральной статистики, с января по сентябрь этого года в Юрмале на 22% выросло число туристов по сравнению с тем же периодом за прошлый год.

Всего число туристов в Латвии возрасло на 11,6%. В первой четверти года, в зимние месяцы число приезжих в курортный город повысилось на треть (31,3%), в период с апреля по июнь - на 31%.

Больше всех Юрмалу посещают гости из России (22%), Литвы (11%), Эстонии, Германии, Финляндии, Белоруссии и Швеции. Треть всех приезжих от общего числа туристов составляют местные путешественники из Латвии. Прирост местных гостей составил 28% в сравнении с тем же периодом за 2016 год.

Самый большой прирост туристов в Латвии был из Германии (+116%), Швеции (+46%), Литвы (+27%), Израиля (+27%) и Польши (+24%). Больше всего времени в курортном городе проводят белоруссы - в среднем 8,75 суток. Также подольше в Юрмале любят задержаться израилетяне - 5,8 суток. Туристы из России, Германии и Латвии гостят в городе от 3 до 4 суток. В свою очередь путешественники из Скандинавских стран, Великобритании, Польши и Украины остаются в основном на два дня. Гости из стран-соседей - Литвы и Эстонии - и Узбекистана в Юрмале задерживались в среднем на 1 - 1,5 суток.

Выбор на прибрежный город падает в основном из-за предлагаемых там лечебных и спа-услуг. Также в Юрмале туристы часто посещают конференции и семинары.

Источник: nra.lv

Фото: flickr.com